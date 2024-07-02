Самая необычная мотивация: женщина вдвое похудела после того, как ее не забрал спасательный вертолет

Мать двоих детей Даниэль Хатчинсон еще недавно весила 146 килограммов. Женщина смогла похудеть вдвое после одного случая.

Известно, что женщине не позволили улететь вместе с больной дочерью в спасательном вертолете.

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Это далеко не единственная ситуация, когда Даниэль терпела неудобства из-за избыточного веса. В частности ее не пускали на американские горки, а в самолетах приходилось просить удлинители ремней безопасности.



Как изменилась женщина / Фото Kennedy News and Media

Однако наиболее неприятный случай произошел в 2022 году, когда у ее четырехлетней дочери Неве случился приступ астмы. Состояние ребенка было настолько тяжелым, что медики решили отправить санитарную авиацию, чтобы как можно быстрее доставить маленькую пациентку в специализированную больницу. Когда экипаж сказал матери, что она не сможет полететь с ребенком, потому что это поставит под угрозу безопасность полета, женщина почувствовала себя "полностью разбитой".

Именно эта ситуация побудила Хатчинсон кардинально изменить образ жизни, чтобы вылечиться от патологического ожирения. Сейчас Даниэль весит всего 57 килограммов и говорит, что не узнает себя прежнюю.