Женщина случайно выбросила украшения стоимостью 17 000 долларов: как она их искала

Малазийка случайно выбросила в мусор шкатулку с дорогими украшениями, но не могла смириться с потерей. Заручившись поддержкой мусорщиков, она отправилась на поиски своих драгоценностей.

Общая стоимость утерянных украшений составила 70 000 малазийских ринггитов (16 800 долларов или 450 000 гривен). Поэтому деваться было некуда – женщина пошла на свалку. Видео поисков попало в соцсети – его опубликовала пользовательница фейсбука по имени Идда Мелиса.

Это интересно Результат сочетания карт и китайского домино: как играть в Пай Гоу покер

На нем видно, как женщина вместе с мусорщиками копается в мусоре с помощью длинных палок. К счастью, шкатулку удалось найти – малазийка вытащила ее из одного из пакетов. Она помыла ее, а затем продемонстрировала свою коллекцию золотых браслетов, которые были внутри.

Я так благодарна, что нашла их,

– сказала женщина.

Женщина нашла в мусоре свою шкатулку с драгоценными украшениями: смотрите видео



Это видео стало вирусным – собрало тысячи просмотров, лайков и репостов, а также сотни комментариев. Люди писали, что болели за женщину и очень рады, что ей удалось вернуть свои драгоценности.

Кроме того, часть комментаторов были удивлены тем, что она все-таки решилась копаться в мусоре, и смогла найти шкатулку среди такого количества отходов. Другие же отметили, что ей стоит пригласить мусорщиков в ресторан и угостить ужином в благодарность за помощь в поисках украшений.

Смотрите также Проснулась совесть: грабитель вернул музею брошь, украденную 26 лет назад