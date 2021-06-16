Женщина с самыми длинными в мире ресницами побила собственный рекорд: какова их длина – фото

Китаянка Ю Цзянься может похвастаться самыми длинными ресницами в мире. В 2016 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса – тогда длина ее самой длинной ресницы составила более 12 сантиметров. Это невероятный показатель, но женщине удалось превзойти и его.

Недавно Ю Цзянься побила собственный рекорд. Сейчас длина самой длинной ее ресницы составляет 20,3 сантиметра. Женщине приходится укладывать их на сторону – на первый взгляд кажется, что она нарисовала себе очень длинные стрелки.

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Ю Цзянься во второй раз установила мировой рекорд / Фото Guinness World Records

Госпожа Ю не знает причин такого стремительного роста своих ресниц, хотя она пыталась их найти. Однако это не дало никаких результатов.

Впервые я поняла, что мои ресницы растут в 2015 году – они становились все длиннее и длиннее. Тогда я обратилась к медицинским работникам, чтобы выяснить, почему мои ресницы длиннее ресниц других людей,

– рассказала рекорсменка.

Врачи, к которым приходила женщина, откровенно удивлялись увиденному, но так и не смогли объяснить этого феномена. Тогда она попыталась найти научные причины, в частности исследовала свою генетику, однако никто из ее семьи таких длинных ресниц не имеет и не имел.



20-сантиметровын ресницы Ю Цзянься / Фото Guinness World Records

Когда найти обоснованную причину не удалось, женщина подумала, что, возможно, здесь не обошлось без божественного вмешательства. Много лет назад Ю Цзянься провела 480 дней в горах, и поэтому она предполагает, что ее ресницы – это подарок от Будды.

Рекордсменка утверждает, что длинные ресницы совсем не доставляют ей хлопот в повседневной жизни. Наоборот, они экономят время, которое она могла бы тратить на макияж – благодаря своим ресницам госпожа Ю не пользуется тенями и подводкой для глаз.

Женщина с самыми длинными в мире ресницами: смотрите видео

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