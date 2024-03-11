Женщина в течение полугода обворовывала АЗС: убытки заправки составляют 27 000 долларов

Американка из штата Небраска придумала интересный способ, который позволил ей обмануть АЗС на почти 27 000 долларов. Теперь она предстанет перед законом за содеянное.

Использовав недостаток обновленных бензоколонок, женщина сумела украсть более 26 тысяч литров бензина.

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Для этого она использовала обычную карточку лояльности. Известно, что 45-летняя женщина воспользовалась обновлением программного обеспечения в местном магазине и с помощью простого трюка с двойным движением перевела насосы в тестовый режим, который не фиксировал транзакции.

Благодаря этому она бесплатно заправилась с ноября 2022 года по июнь 2023 года. В общем женщина повторила этот трюк 510 раз, забрав более 26 000 литров бензина на сумму до 27 000 долларов.

Как удалось разоблачить женщину

Известно, что сбой произошел в результате обновления, которое должно было улучшить систему вознаграждений для водителей, но вместо этого оно открыло критическую уязвимость для мошенников. В конце концов, благодаря кропотливой работе материнской компании АЗС, которая сопоставила все факты обмана с помощью записей транзакций, привязанных к ее карте лояльности, удалось отследить, как женщина получала бесплатный бензин.

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