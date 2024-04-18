Женщина предсказала выигрыш в лотерею с помощью карт таро
Источник:UPI
В США женщина смогла сорвать куш в лотерее благодаря предсказаниям карт таро. Она предположила, что выиграла 10 долларов, но на самом деле ей повезло значительно больше.
Детали рассказали представители Мичиганской лотереи.
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Счастливица рассказала, что остановилась на автозаправочной станции, чтобы купить несколько билетов.
Во время чтения таро мне сказали, что очень скоро в моей жизни появятся деньги. Я пыталась придумать, как это может произойти,
– вспомнила она.
Позже в тот вечер она пересмотрела скретч-билеты, лежавшие в ее сумочке. Сначала она думала, что выиграла только 10 долларов.
"К моему большому удивлению, я открыл приз в размере 500 000 долларов. Я попыталась сохранять спокойствие, но я сразу знала, что это изменит мою жизнь", – сказала она.
Победительница рассказала, что в ее планы относительно денежного приза входит покупка автомобиля и круиз с другом для инвестирования остального.
Ранее мы писали о женщине, которая сорвала куш в лотерею, и решила потратить выигрыш на покупку еще нескольких лотерейных билетов в надежде, что ей снова повезет.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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