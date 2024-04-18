Женщина предсказала выигрыш в лотерею с помощью карт таро

В США женщина смогла сорвать куш в лотерее благодаря предсказаниям карт таро. Она предположила, что выиграла 10 долларов, но на самом деле ей повезло значительно больше.

Детали рассказали представители Мичиганской лотереи.

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Счастливица рассказала, что остановилась на автозаправочной станции, чтобы купить несколько билетов.

Во время чтения таро мне сказали, что очень скоро в моей жизни появятся деньги. Я пыталась придумать, как это может произойти,

– вспомнила она.

Позже в тот вечер она пересмотрела скретч-билеты, лежавшие в ее сумочке. Сначала она думала, что выиграла только 10 долларов.

"К моему большому удивлению, я открыл приз в размере 500 000 долларов. Я попыталась сохранять спокойствие, но я сразу знала, что это изменит мою жизнь", – сказала она.

Победительница рассказала, что в ее планы относительно денежного приза входит покупка автомобиля и круиз с другом для инвестирования остального.

Ранее мы писали о женщине, которая сорвала куш в лотерею, и решила потратить выигрыш на покупку еще нескольких лотерейных билетов в надежде, что ей снова повезет.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)