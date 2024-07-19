Дом женщины захватила "картошка-мутант": курьезное фото, которое пугает

Женщина вернулась домой после нескольких месяцев отсутствия и была шокирована от увиденного. Дома ее ждала "картошка-мутант".

Инцидент произошел с француженкой Донной Поре из города Кан.

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Несколько месяцев назад она купила картофель в местном супермаркете. Она оставила овощи дома и поехала к своему парню в другой конец города. Когда она вернулась домой через несколько месяцев, то была шокирована. За это время ее картофель превратился в нечто сумасшедшее.

Когда я открыла входную дверь, я заметила странную форму в конце кухни. Поскольку свет был выключен, а жалюзи закрыты, я не поняла, что это была картошка. Только открыв ставни, я обратила внимание на это необычайное зрелище,

– призналась она.



Картофель-мутант / Фото LADbible

Побеги проросли сквозь мешок и между кухонной столешницей и стеной квартиры, а это означало, что Донне пришлось часами обрезать их, чтобы удалить "мутанта".

Француженка добавила, что пересадила картошку на своей грядке, и сегодня она снова растет: "Мне не терпится увидеть, что вырастет из земли".