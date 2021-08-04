Женщина самостоятельно постригла свою собаку и изменила ее до неузнаваемости: курьезное видео

Стрижка и уход за шерстью некоторых пород собак требует соответствующих умений и много усилий, поэтому большинство владельцев доверяют это дело профессиональным грумерам. Однако иногда, желая сэкономить или переоценивая свои возможности, они пытаются постричь любимцев самостоятельно. Такие эксперименты не всегда заканчивают удачно.

Пользователь тиктока с никнеймом kcuse поделился в сети результатами своей жены, которая решила не обращаться к грумеру и собственноручно постричь их померанского шпица. Стоит сказать, что если бы мужчина не указал породу, узнать в собаке шпица было бы практически невозможно.

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Вы когда-нибудь представляли, как выглядит померанский шпиц, когда ваша жена пытается сэкономить несколько долларов и ухаживает за ним сама?

– подписал видео тиктокер.

К сожалению, мужчина не показал, как любимец выглядел до стрижки, однако обычно шпицы могут похвастаться довольно длинной, густой и мягкой шерстью. Поэтому, можно сделать вывод, что его владелица перестаралась в стремлении сделать собаку красивее.



До стрижки шпиц тиктокера выглядел приблизительно так / Фото Freepik / Коллаж 24 канала

Видео стало популярным в тиктоке и собрало 2,4 миллиона просмотров. Люди в комментариях писали, что так коротко стричь шпицев нельзя, и волновались, что шерсть этой собаки будет отрастать очень долго и проблематично. Однако, автор ролика рассказал, что жена часто делает любимцу подобную стрижку, и, несмотря на это, у него нет никаких проблем с шерстью.

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