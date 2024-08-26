Спор из-за газона: женщина поссорилась с соседом и теперь думает переезжать

Женщина под ником PogoChop на форуме Reddit пожаловалась на ссору с соседом, из-за которого она всерьез задумалась над переездом.

Женщина рассказала, что конфликт начался с того, что она случайно скосила часть газона своего соседа.

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Произошло это из-за того, что их газоны не имеют четкой линии разграничения. Однако сосед не простил ошибки и решил отомстить женщине.

Он разлил на границе наших участков средство для уничтожения травы, чтобы доказать свою правоту. Вскоре хотим продать дом, потому что это явно не лучший вариант для жизни,

– объяснила женщина.

Пользовательница Reddit также думает над тем, чтобы заставить соседа заплатить за умышленное повреждение травы.



Женщина поссорилась с соседом из-за газона / Фото Reddit

Люди в комментариях под ее рассказом начали делиться своими мыслями относительно этой ситуации, а также вспомнили о собственном опыте.

"Мы с женой переехали в пригород, и наши соседи с обеих сторон также одержимы своими газонами";

"В первую же неделю после нашего переезда один из соседей сказал мне, что дерево, которое явно находится на моей территории, на самом деле принадлежит ему";

"Вы можете прийти и скосить весь мой двор, если хотите";

"У этого человека, похоже, так мало интересного происходит в жизни, что он решил вкладывать в это свое время и энергию. Очень грустно".

Сообщение PogoChop быстро ворвалось в тренды Reddit, собрав 55 тысяч лайков, множество репостов и других реакций.