Во время ограбления АЗС женщина решила задержать злоумышленника до приезда полиции. Она не смогла придумать ничего лучше, чем заняться с ним оральным сексом.

Источник: Noviny.sk

На прошлой неделе на одной из АЗС в Братиславе, столице Словакии, произошло курьезное ограбление. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника с помощью посетительницы, которая отвлекла его очень необычным способом.

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24-летний мужчина, серб по национальности, ворвался в помещение и потребовал у кассира деньги. Получив желаемое, грабитель пошел в офис, где располагался сейф. Пока работник АЗС выбежал на улицу, чтобы вызвать полицию, одна посетительница решила проявить инициативу и задержать преступника до приезда правоохранителей.

36-летняя женщина предложила грабителю заняться оральным сексом, и, как ни странно, он согласился. Когда полицейские прибыли на место преступления, полуобнаженные женщина и мужчина лежали на полу в разгаре интимного процесса.

Забирайте его, я больше не могу,

– сказала женщина, когда увидела правоохранителей.



АЗС в Братиславе, где женщина помогла задержать преступника с помощью оральных ласк / Фото Noviny.sk

Почему женщина решила отвлечь грабителя именно таким способом осталось загадкой. Возможно, это решение она приняла в состоянии шока, а, возможно, надеялась, что также получит немного денег, если удовлетворит нарушителя. Так или иначе, ее метод сработал, и правоохранители задержали мужчину. Его дальнейшую судьбу вскоре решит суд.