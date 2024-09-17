Женщина поймала огромную древнюю рыбу длиной 2,5 метра: жуткое фото

Американка Эмили Сонг из Техаса поймала рыбу невероятных размеров. Длина рыбины составляет 2,5 метра, а толщина – 1,3 метра.

Как пишет Outdoor Life, габариты аллигаторевой щуки превосходят показатели крупнейших представителей этого вида, которые официально регистрировала Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

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Эмили Сонг сразу же сфотографировалась со своим рекордным уловом, который оказался в полтора раза длиннее ее самой. В конце концов, девушка решила отпустить рыбу в реку. рыбачка говорит, что раньше ловила преимущественно трехкилограммовых окуней.

Справка. Считается, что масса алигаторевых щук такой длины составляет от 129 до 142 килограммов. Если бы рыбу взвесили, Эмили могла бы претендовать на мировой рекорд, ведь самая большая официально зарегистрированная алигаторева щука весила всего 128 килограммов. Рекорд среди женщин составляет 60 килограммов.

Сонг понадобилось почти 30 минут, чтобы завести щуку на мель и достать из воды на берег. Рыба перед этим сделала несколько мощных рывков, оборвав почти 100 ярдов лески.



Женщина поймала огромную древнюю рыбу длиной 2,5 метра / Фото из инстаграма monsterfishunter

Мы не убиваем и не взвешиваем представителей этого вида, потому что они слишком ценны как живой ресурс... Я не хочу оценивать вес рыбы, но я бы сказал, что она была примерно 300 фунтов (ориентировочно 136 килограммов),

– рассказал известный гид по рыбалке на побережье Техаса Пол Майерс.

В то же время он не стал называть точное место, где Сонг поймала свою добычу.