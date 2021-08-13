Шумная компания громко слушала музыку и развлекалась, не реагируя на замечания. Тогда Хизер решила отомстить и рассказала об этом в тиктоци.

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Рано утром женщина взяла хлеб, что у нее оставался, и забросила на крышу соседского фургона. Свежий хлеб привлек внимание десятков чаек, которые слетелись туда, начали клевать его и громко кричать, как и свойственно этим птицам. Тем самым Хизер устроила наглым соседям подъем в 7 утра.

Я сделала ошибку? Я так не думаю,

– написала Хизер Миншалл.

После прилета чаек трое парней, которые жили в том домике, сразу же проснулись и вышли на улицу. "Все они выглядели сердитыми, недовольными, и не понимали, что происходит", – рассказала Хизер.

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