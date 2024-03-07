Вы должны это знать: женщина показала "секретную" кнопку в стиральной машине

Хозяйка, по имени Хейзел Маккинни обнаружила "секретную" кнопку в своей стиральной машинке. Когда она рассказала о ней свои наблюдения подписчикам, их мнения разделились.

Своим лайфхаком хозяйка поделилась в тиктоке.

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Где расположена "секретная" кнопка

Хейзел Маккинни рассказала, что в стиральных машинках есть секретная кнопка, которая позволяет стирать дома вещи с пометкой "только для химчистки".

Как объяснила женщина, некоторые материалы рекомендуют для чистки в химчистке, ведь они могут уменьшиться в размере или потерять форму при стандартном мытье в горячей воде или при интенсивном отжиме. Однако, благодаря деликатным программам современных стиральных машин, можно безопасно стирать такие вещи.

Хейзел загружает вещи в стиральную и выставляет программу для деликатной стирки при температуре 40°C и 800 оборотах в минуту. По ее словам, после такой стирки даже костюм выглядит безупречно. Единственная рекомендация – после завершения стирки легко отпарить одежду.

Где расположена "секретная" кнопка: смотрите видео

Что об этом говорят люди в соцсетях

Однако мнения ее подписчиков разделились: одни говорят, что уже давно пользуются такой функцией, а другие предостерегают от подобных экспериментов:

"Я делаю это уже много лет и не пользуюсь услугами химчистки".

"Использую деликатный режим для всей своей одежды".

"Это подходит для многих костюмов, но будьте осторожны, чтобы не постирать шерсть! Потому что подкладка может отделиться после слишком частой стирки".

Между тем эксперты рекомендуют все же отдавать одежду из кожи, замши, изделия с бисером или пайетками в химчистку.