Женщина нашла в ручье потерянный золотой клад: что это было

Охотница за сокровищами из Британии опубликовала новое видео, чтобы поделиться одной из самых интересных своих находок. Джейн признается, что была просто ошеломлена, когда увидела ее.

На этот раз женщина нашла кольцо.

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О своей находке она рассказала в тиктоке, где на нее подписались более 173 тысяч пользователей сети.

Со мной произошло чудо, когда удалось поднять со дна это прекрасное кольцо с бриллиантовым пасьянсом, золотом и платиной. Вероятно, ювелирное изделие изготовлено в начале 1970-х годов,

– сообщила она.

Поскольку кольцо было в труднодоступном месте, можно предположить, что его выбросили в водоем намеренно.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Джейн идет вброд через реку, описывая свое волнение, которое она почувствовала, когда увидела украшение в прозрачной воде.

"Я была поражена. Мои ноги мгновенно подкосились, когда заметила отблеск золота. Такое впечатление, что находишься в своеобразном трансе. Поднимаешь кольцо и не до конца веришь в то, что видишь. Раньше я никогда не находила бриллиантов", – вспомнила девушка.

Вместе с тем, она добавила, что находка "пропитана эмоциями", связанными с потерей и разочарованием в любви, прощание с надеждами, которым не суждено было сбыться, и болью.