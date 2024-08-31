Женщина обнаружила жуткую потайную комнату в доме 1897 года

Женщина обнаружила в своем 127-летнем доме потайную комнату. Она была шокирована находкой и поделилась своими эмоциями на популярном форуме Reddit.

Для того, чтобы попасть в потайную комнату, ей пришлось снять обшивку в шкафу наверху.

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Однако многие пользователи соцсетей поспешили предостеречь ее от таинственного помещения.

Я нашла эту комнату, спрятанную в моем доме в прошлом году. Единственный способ попасть в нее - снять обшивку в шкафу наверху. Я думаю, это так здорово! Мой дом был построен в 1897 году. Есть идеи, для чего могла использоваться эта комната?,

– написала она.

Женщина также рассказала, что ее сын настаивал на несоответствии размеров чердака и другой части дома, что наводило на мысль о скрытом помещении.



Потайная комната / Фото Reddit

Однако необычная находка напугала многих пользователей форума, некоторые из них просили владельцев дома поскорее переехать.