Женщина обнаружила жуткую потайную комнату в доме 1897 года
Источник:Reddit
Женщина обнаружила в своем 127-летнем доме потайную комнату. Она была шокирована находкой и поделилась своими эмоциями на популярном форуме Reddit.
Для того, чтобы попасть в потайную комнату, ей пришлось снять обшивку в шкафу наверху.
Смотрите также Водолазы нашли потопленный военный корабль в "идеальном" состоянии
Однако многие пользователи соцсетей поспешили предостеречь ее от таинственного помещения.
Я нашла эту комнату, спрятанную в моем доме в прошлом году. Единственный способ попасть в нее - снять обшивку в шкафу наверху. Я думаю, это так здорово! Мой дом был построен в 1897 году. Есть идеи, для чего могла использоваться эта комната?,
– написала она.
Женщина также рассказала, что ее сын настаивал на несоответствии размеров чердака и другой части дома, что наводило на мысль о скрытом помещении.
Потайная комната / Фото Reddit
Однако необычная находка напугала многих пользователей форума, некоторые из них просили владельцев дома поскорее переехать.
- "Комната для убийств, бегите",
- "Есть много людей, которые скажут, что нужно оставить все как есть. Почувствовали ли вы какие-то изменения в доме после ее открытия?",
- "Не зная точного местоположения, трудно точно определить ее назначение. Но я думаю, что такая комната была бы похожей на тайные комнаты, созданные во время Революционной войны (за 100 лет до постройки вашего дома), а также Гражданской войны; это совпадает по датам. Ведь те тайные комнаты использовали в основном для того, чтобы прятать ценности и хранить продукты, чтобы враги не смогли их конфисковать или разграбить".