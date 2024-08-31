Для того, щоб потрапити у потаємну кімнату, їй довелося зняти обшивку в шафі нагорі.

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Однак багато користувачів соцмереж поспішили застерегти її від таємничого приміщення.

Я знайшла цю кімнату, заховану в моєму будинку минулого року. Єдиний спосіб потрапити в неї — зняти обшивку в шафі нагорі. Я думаю, це так здорово! Мій будинок був побудований у 1897 році. Є ідеї, для чого могла використовуватися ця кімната?,

– написала вона.

Жінка також розповіла, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини будинку, що наводило на думку про приховане приміщення.



Потаємна кімната / Фото Reddit

Однак незвичайна знахідка налякала багатьох користувачів форуму, деякі з них просили власників будинку скоріше переїхати.