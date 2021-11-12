Челси решила найти женщину, которой предназначались эти письма. Она знала лишь то, что автором был мужчина по имени Бобби, а свою любимую он называл "Куки". Ни фамилии, ни адреса там не указали.

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Челси обратилась за помощью к интернету, и нашла Куки на сайте MyHeritage, посвященном генеалогии. Там она узнала, что женщина, вероятно, до сих пор жива и у нее есть родственники.

Женщина связалась с двоюродным братом Куки, и отправила ему письма. Он рассказал ей, что в 1960-х годах его сестра была стюардессой, а мужчина, который ей писал, был солдатом .

Куки была в восторге от находки Челси. Как оказалось, письма так и не были отправлены , поэтому женщина никогда не получала их, и лишь сейчас прочла впервые. Неудивительно, что написанное 60 лет назад невероятно растрогало ее.

Она помнит этого человека. Она читает письма с широкой улыбкой и слезами на глазах,

– сказал брат Куки.





Одно из писем, адресованных Куки / Фото Jam Press

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Возвращать фамильные реликвии и памятные вещи уже давно стало хобби Челси. Она часто покупает вещи "с историей" на блошиных рынках и в комиссионных магазинах, а затем разыскивает людей, которым они принадлежали. Женщина исследует общедоступные родословные на генеалогических ресурсах и благодаря этому находит владельцев или их родственников. В общей сложности она вернула "домой" уже около 200 предметов .