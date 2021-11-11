Этот редкий экземпляр в деревянном корпусе является одним из первой серии компьютеров Apple-1. За его 45-летнюю историю у него было всего 2 владельца – профессор колледжа и студент, которому он продал машину за 650 долларов.

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На аукционе John Moran Auctioneer у легендарного устройства появился и третий владелец. Однако купил он его уже намного дороже – за 400 000 долларов (10,4 миллиона гривен).

В комплект к компьютеру входили руководство пользователя и оригинальное программное обеспечение Apple.

Это своеобразный святой Грааль для коллекционеров винтажной электроники и компьютерной техники,

– отметил эксперт по Apple-1 Кори Коэн.

Что известно о компьютерах Apple-1

Apple-1 стали первыми компьютерами, выпущенными компанией. Чтобы профинансировать их производство, Стив Джобс продал свой автомобиль Volkswagen Microbus, а Стив Возняк – калькулятор HP-65.

Понятно, что устройства того времени выглядели совсем не так, как мы привыкли сегодня. Но уже тогда производители думали об удобстве пользователей. Деревянный корпус Apple-1 устроен так, чтобы монитор можно было пододвинуть поближе к клавиатуре, или убрать немного дальше, чтобы между клавиатурой и экраном можно было поставить документы.



Как выглядели первые компьютеры Apple / Фото John Moran Auctioneer

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Первые компьютеры продавались по 666,66 доллара. Поговаривают, что такая цена связана с тем, что Возняку нравились повторяющиеся числа.

На сегодняшний день в мире осталось около 20 моделей Apple-1, которые продолжают работать до сих пор. Именно поэтому они так дороги.