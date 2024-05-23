Американка заехала на автомойку и неожиданно сорвала куш в лотерее
Источник:UPI
Женщина из американского штата Мичиган сорвала куш в лотерее. Произошло это, как нередко бывает, совершенно случайно, когда женщина остановилась на автомойке.
Счастливицу зовут Луиза Адамс и она стала счастливым обладателем приза в размере 1 миллион долларов.
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Луиза рассказала, что после того, как она решила помыть машину, заодно она решила купить лотерейный билет. Ее решение оказалось удачным, ведь билет совпал с пятью числами во время розыгрыша 26 марта.
Я все еще не могу поверить, что я выиграла! Единственное, что я должна сказать: слава Богу, что я решила помыть машину в тот день, иначе я бы не была здесь, выиграв 1 миллион долларов,
– призналась Луиза.
Она планирует поделиться своей неожиданной прибылью со своей семьей.
Интересно, что в США сразу 5662 человека выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов.Набридли буденні розваги? Створіть атмосферу казино у своїй квартирі! Ліцензійна онлайн-платформа slotoking зібрала ігри з найкращих закладів Лас-Вегаса. Тож ви зможете насолодитися рулеткою, блекджеком та лотереями з живим дилером.
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)