В желто-черной цветовой гамме: Disney опубликовал постер "Книги Бобы Фетта"

В среду, 29 декабря, на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера "Книги Бобы Фетта". По этому поводу авторы сериала показали стильный постер.

Постер был представлен на официальной странице сервала в твиттере. На нем изображены главные герои будущего сериала – Боба Фетт и наемница Феннек Шенд.

К теме В сети показали рождественские постеры к пятой части "Крика"

Шоу "Книга Бобы Фетта" является спин-оффом сериала "Мандалорец" по мотивам "Звездных войн". В сериале будет рассказываться об охотнике за головами Бобе Фетте, который будет осваиваться в криминальном мире Татуина.

Авторы многосерийной ленты Джон Фавро ("Мандалорец", "Железный Человек"), Роберт Родригес ("Город грехов"), Дэйв Филони ("Звездные войны: Войны клонов") и актриса Брайс Даллас Ховард ("Таинственный лес").

Главные роли исполнили:

Темуэра Моррисон (Боба Фетт);

Минг-На Вэн (Фенек Шанд).

Начинается их царствование. Познакомьтесь с первым из серии постеров, вдохновленных The Book Of Boba Fett, которые будут транслироваться в среду на Дисней+

Смотрите тизер сериала "Книга Бобы Фетта":