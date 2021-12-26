Пятая часть серии "Крик" выйдет в кинотеатрах в начале следующего года. К рождественским праздникам авторы ленты решили порадовать своих поклонников – на странице в твиттере они опубликовали два новых рождественских постера к пятой части франшизы.

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На представленных постерах изображен маньяк в, знакомой зрителям, маске крика, спящая жертва и сани Санта Клауса.

Мне все равно, был ты плохим или хорошим,

– подписали постеры авторы ленты.

Рождественские постеры к пятой части "Крика" / Фото твитер Scream

Рождественские постеры к пятой части "Крика" / Фото твитер Scream

Сюжет "Крика 5"

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город. Там она столкнется с ужасными делами об убийстве, связанными с печально известным серийным убийцей в маске.

Трейлер пятой части франшизы "Крик": смотреть онлайн

"Крик 5" был снят режиссерами Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом. К своим ролям вернутся актеры франшизы:

Нив Кэмпбелл,

Кортни Кокс,

Дэвид Аркетт

Марли Шелтон.

Кроме того, зрители увидят:

Дилана Миннетта,

Майки Мэдисона,

Джейка Куэйда,

Дженну Ортегу.

Премьера ленты "Крик 5" запланирована на 14 января 2022 года.