Пятая часть серии "Крик" выйдет в кинотеатрах в начале следующего года. К рождественским праздникам авторы ленты решили порадовать своих поклонников – на странице в твиттере они опубликовали два новых рождественских постера к пятой части франшизы.
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На представленных постерах изображен маньяк в, знакомой зрителям, маске крика, спящая жертва и сани Санта Клауса.
Мне все равно, был ты плохим или хорошим,
– подписали постеры авторы ленты.
Рождественские постеры к пятой части "Крика" / Фото твитер Scream
Рождественские постеры к пятой части "Крика" / Фото твитер Scream
Сюжет "Крика 5"
В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город. Там она столкнется с ужасными делами об убийстве, связанными с печально известным серийным убийцей в маске.
Трейлер пятой части франшизы "Крик": смотреть онлайн
"Крик 5" был снят режиссерами Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом. К своим ролям вернутся актеры франшизы:
- Нив Кэмпбелл,
- Кортни Кокс,
- Дэвид Аркетт
- Марли Шелтон.
Кроме того, зрители увидят:
- Дилана Миннетта,
- Майки Мэдисона,
- Джейка Куэйда,
- Дженну Ортегу.