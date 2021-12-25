Элисон Табита (Alyson Tabitha) – популярная косплеерка. Она обожает перевоплощаться в самых разных персонажей – начиная от Чудо-женщины и заканчивая Джеком Воробьем.

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На этот раз она показала косплей на Ренфри из сериала "Ведьмак". Кроме того, Элисон сфотографировалась с исполнителем главной роли Геральта – актером Генри Кавиллом. Совместные фотографии она опубликовала на своей странице в инстаграме.

По словам девушки, фото с актером она сделала еще в 2019 году. В то время Netflix как раз продвигал первый сезон шоу. И поскольку онлайн-кинотеатр презентовал продолжение сериала, она решила вспомнить о косплее.

Ведьмак 2 сезон вышел! Я так взволнована! Вот мой косплей на Ренфри, который я сделала и надела во время встречи с Генри Кавиллом и работы с Netflix над продвижением первого сезона! Это был потрясающий опыт!,

– написала Элисон на своей странице в инстаграме.

Косплеерка в образе Ренфри из "Ведьмака" с Генри Кавиллом / Фото Инстаграм Alyson Tabbitha

Косплеерка в образе Ренфри из "Ведьмака" с Генри Кавиллом / Фото Инстаграм Alyson Tabbitha