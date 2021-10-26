Заблудившийся турист игнорировал звонки спасателей: они звонили с незнакомого номера

Курьезный случай произошел в американском штате Колорадо. Там мужчина отправился в поход на самую высокую в штате гору Элберт и заблудился.

Мужчина вышел на маршрут рано утром, но к вечеру не вернулся из похода, чем вызвал беспокойство у спасателей. Поэтому его объявили пропавшим без вести.

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После этого спасатели пытались дозвониться до туриста. Из-за того, что мужчина не отвечал на звонки, поисковая команда отправилась в сторону горы в поисках туриста. Практически всю ночь они осматривали места, где чаще всего теряются путешественники.

Лишь утром следующего дня в поисково-спасательной службе сообщили, что мужчина нашелся. Оказалось, он сошел с намеченного маршрута, а на звонки не отвечал намеренно, потому что не распознал номер.

Турист игнорировал наши неоднократные телефонные звонки, потому что не узнал номер. Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок. Это могут быть спасатели, которые пытаются подтвердить, что вы в безопасности!,

– сказали в поисково-спасательной службе округа Лейк.



Заблудившийся Турист игнорировал звонки спасателей / Фото unsplash

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