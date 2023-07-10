24 Канал собрал самые смешные моменты из сериала "Офис", которые стали мемами. Мы уверены, что в них вы узнаете себя и своих коллег.

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Когда пришел с новой прической в офис, а никто и не заметил:

Когда осознал, что до пенсии еще много лет и ты должен ходить на работу:

Когда руководитель сказал, что нельзя пить латте на банановом 10 раз в день, а надо работать:

Когда за 2 минуты до окончания рабочего дня клиент пишет: "Подождите, у меня есть несколько правочек":

Когда новые работники думают, что ты какой-то неприветливый. Твое лицо все время на работе:

Когда отпустили с работы на 5 минут раньше:

Когда кто-то из коллег взял твою чашку без разрешения, не помыл и теперь там зародились новые формы жизни:

Делитесь этим материалом с коллегами и вспоминайте самые смешные ситуации, которые приходилось вам переживать на работе. И помните: каким бы трудным ни был день, гораздо легче пережить его вместе.

Любопытно! Сериал "Офис" долгое время был недооценен, пока он не появился на Netflix. Сам тогда он обрел вторую жизнь и породил немало мемов. Это неудивительно, ведь топовый состав актеров, легкий сюжет и непревзойденный юмор – именно то, что нужно после рабочего дня, чтобы отдохнуть.