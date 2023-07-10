24 Канал зібрав найсмішніші моменти із серіалу "Офіс", які стали мемами. Ми впевнені, що у них ви впізнаєте себе та своїх колег.

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Коли пришов із новою зачіскою в офіс, а ніхто і не помітив:

Коли усвідомив, що до пенсії ще багато років і ти мусиш ходити на роботу:

Коли керівник сказав, що неможна пити лате на банановому 10 разів на день, а треба працювати:

Коли за 2 хвилини до закінчення робочого дня клієнт пише: "Почекайте, маю декілька правочок":

Коли нові працівники думають, що ти якийсь непривітний. Твоє обличчя весь час на роботі:

Коли відпустили з роботи на 5 хвилин раніше:

Коли хтось з колег взяв твою чашку без дозволу, не помив і тепер там зародилися нові форми життя:

Діліться цим матеріалом з колегами та згадуйте найсмішніші ситуації, які вам доводилося переживати на роботі. І пам'ятайте: яким би важким не був день, набагато легше пережити його разом.

Цікаво! Серіал "Офіс" тривалий час був недооціненим аж поки він не з'явився на Netflix. Сам тоді він здобув друге життя та породив чимало мемів. Це й не дивно, адже топовий склад акторів, легкий сюжет та неперевершений гумор – саме те, що треба після робочого дня, аби відпочити.