24 Канал зібрав найсмішніші моменти із серіалу "Офіс", які стали мемами. Ми впевнені, що у них ви впізнаєте себе та своїх колег.
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Коли пришов із новою зачіскою в офіс, а ніхто і не помітив:
Коли усвідомив, що до пенсії ще багато років і ти мусиш ходити на роботу:
Коли керівник сказав, що неможна пити лате на банановому 10 разів на день, а треба працювати:
Коли за 2 хвилини до закінчення робочого дня клієнт пише: "Почекайте, маю декілька правочок":
Коли нові працівники думають, що ти якийсь непривітний. Твоє обличчя весь час на роботі:
Коли відпустили з роботи на 5 хвилин раніше:
Коли хтось з колег взяв твою чашку без дозволу, не помив і тепер там зародилися нові форми життя:
Діліться цим матеріалом з колегами та згадуйте найсмішніші ситуації, які вам доводилося переживати на роботі. І пам'ятайте: яким би важким не був день, набагато легше пережити його разом.