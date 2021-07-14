Выставку "Чорнобиль. Подорож" продлили: организаторы приглашают на марафон экскурсий

19:38

Киевляне и гости столицы имеют еще одну возможность окунуться в историю нашей страны и узнать больше об аварии на ЧАЭС и ее последствиях. Организаторы мультимедийной выставки "Чорнобиль. Подорож" прислушались к многочисленным просьбам посетителей и продлили ее работу до 25 июля включительно.