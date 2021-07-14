Выставку "Чорнобиль. Подорож" продлили: организаторы приглашают на марафон экскурсий
Источник:24 канал
Киевляне и гости столицы имеют еще одну возможность окунуться в историю нашей страны и узнать больше об аварии на ЧАЭС и ее последствиях. Организаторы мультимедийной выставки "Чорнобиль. Подорож" прислушались к многочисленным просьбам посетителей и продлили ее работу до 25 июля включительно.
На выставке, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, продолжается марафон бесплатных экскурсий. Их проводят руководительница проекта Ярослава Гресь, куратор Павел Гудимов и главная менеджер Юлия Соловей.
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Экскурсии начинаются в 18:00 во вторник, среду и пятницу и в 11:00 и 13:00 в субботу и воскресенье. Чтобы попасть на них, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Кроме познавательных экскурсий, посетителям выставки предлагают:
- осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета с помощью VR-технологий;
- увидеть диких животных, обитающих в Чернобыльском биосферном заповеднике, через интерактивные бинокли;
- рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года, который киевский "Динамо" завоевал через несколько дней после аварии;
- ознакомиться с десятками работ авторов со всего мира;
- узнать, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.
Выставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото Gres Todorchuk
Выставка работает в павильоне №1 на ВДНХ в Киеве (проспект Глушкова, 1) ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Организаторы обеспечивают соблюдение карантинных ограничений – температурного скрининга и масочного режима.