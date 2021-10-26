Как выбрать "своего" тату-мастера и быть в тренде: интервью с профессионалом

Недостаточно просто выбрать красивый рисунок для татуировки. Самое главное – найти действительно хороший салон и, конечно, мастера, которому можно доверить свое тело.

Как найти "своего" специалиста, рассказал в интервью на 24 канале тату-мастер Дмитрий Хома. Также он посоветовал, как ухаживать за татуировками.

Стоит прочитать Какие 5 вещей нельзя игнорировать, если вы хотите сделать тату: советы от профессионала

О том, как выбрать мастера

Как найти новичку "своего" мастера?

Самое главное, нужно определиться со стилем татуировки, которую хочешь сделать. Только после этого надо искать мастеров, желательно несколько вариантов.

Поскольку в Украине есть много тату-фестивалей, можно познакомиться с мастерами лично: поговорить с ними и посмотреть, как они работают. Найти connect с мастером – очень важно.

На что стоит обращать внимание?

Нужно обращать внимание, насколько стерильно работает мастер. Перед сеансом можете с ним договориться о консультации: посмотреть, чисто ли в студии.

Также спросите, как он обрабатывает свои инструменты. Есть 4 этапа обработки:

механическая чистка;

химическая;

ультразвуковая;

непосредственно инструмент хранится в ультрафиолетовом шкафу.

Как часто люди спрашивают о стерильности?

Это проблема, ведь не каждый человек спрашивает об этом. Клиенты часто боятся.

Интервью с Дмитрием Хомой: смотрите видео

О тренде на тату

Отказываете ли вы клиентам от тату?

Есть такие работы, которые уже много раз набивали, "попсовые". Это право каждого мастера. Он может подсказать, мол, подберем другой вариант.

Насколько культура тату развита в Украине и делают ли люди синие татуировки?

Да, делают синие татуировки. На каждый товар есть свой покупатель. Не так, как в Европе или в США, но потихоньку культура развивается. Хорошо, что есть люди, которые этим занимаются, например, организовывают тату-фестивали, тату-конференции.

Интересно Тату-мастерица создает картины в прямоугольниках: фото удивительных рисунков

Как часто люди обращаются с ошибками в тату?

Очень много людей приходят с разными татуировками. Есть некачественные работы.

Печально то, что люди, которые делают "партаки", потом боятся прийти к мастеру – это серьезный психологический барьер.

Но когда переделываешь татуировку, видишь, как человек меняется.

Как ухаживать за татуировками?

Сейчас есть 2 вида ухода:

классический;

новый.

Классический – это детские пеленки, Bepanthen, промывание с мылом. Делать это нужно в течение четырех дней. А дальше – смазывать, увлажнять.

Новый способ – заживляющие пленки, которые можно клеить на тату: либо сразу после сеанса, либо на следующий день. С пленкой надо ходить 5 дней. Затем – снять и увлажнять кремом. Это гораздо более легкий и более стерильный способ.



Работы Дмитрия Хомы / Фото из инстаграма мастера

Есть ли тренды в татуировках?

У каждого свой тренд. Кто-то любит бабочек, кто-то – волков, кто-то – львов.

Были ли случаи, когда клиенты во время набивания тату отказывались продолжать процесс?

У моих знакомых была такая ситуация. Они набивали, наверное, сову, сделали 2 лапки, а клиенту стало больно, сказал, что не будет доделывать. Наверное, до сих пор ходит с этими лапами.

Остались ли еще какие-то стереотипы относительно татуировок?

К счастью, это все уже прошло. Никто не привязывает никакие значения к смыслам. Если тебе нравится лев – набил. Это больше как украшение.

Обратите внимание Никто не узнает: 15 раз, когда мастера превратили шрамы в невероятные татуировки

Кому не надо делать татуировки?

Прежде всего тем, кто сомневается делать или нет. К этому вопросу нужно подходить очень серьезно. Не надо думать, что свести (рисунок – 24 канал) лазером очень легко.

Я пробовал сводить – это очень нелегко. Это долгий и дорогостоящий процесс. Не факт, что она сведется "под ноль".

Влияет ли тату на осознание человека?

Думаю, да. Это больше психологический момент. Когда делаешь тату, то уже иначе себя чувствуешь – более возвышенно.