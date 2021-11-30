Выбирала сама: Ангелу Меркель проведут с поста канцлера под панк-рок

Ангела Меркель в течение 16 лет была канцлером Германии, но уже 2 декабря состоится церемония ее прощания с этой должностью. Музыкальное сопровождение для этого знакового момента она выбирала сама – оно оказалось несколько неожиданным.

Панк-рок на прощание

Судя по подобранному ею плейлисту, прощание Ангелы Меркель с должностью будет эмоциональным. Одной из вошедших в него композиций стала песня панк-рокерши Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забыл цветной фильм"). Она стала хитом ГДР в 1974 году, когда канцлерке было 20 лет.

Это интересно История Casino de Spa – одного из самых старых казино в мире

Нина Хаген – Du hast den Farbfilm vergessen: смотрите видео



Кроме того, в список композиций гимн вошли Großer Gott, wir loben dich ("Боже, славим тебя") и песню Хильдегарж Кнеф Für mich soll's rote Rosen regnen ("Для меня должен был идти дождь из красных роз"). Играть на прощание для Ангелы Меркель будет оркестр Бундесвера.

Из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в несколько ограниченном формате. На ней будут присутствовать около 200 человек. Приглашены все 52 федеральных министра времен ее работы на должности канцлера и другие коллеги и соратники.