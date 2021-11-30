Панк-рок на прощание

Судя по подобранному ею плейлисту, прощание Ангелы Меркель с должностью будет эмоциональным. Одной из вошедших в него композиций стала песня панк-рокерши Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забыл цветной фильм"). Она стала хитом ГДР в 1974 году, когда канцлерке было 20 лет.

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Нина Хаген – Du hast den Farbfilm vergessen: смотрите видео



Кроме того, в список композиций гимн вошли Großer Gott, wir loben dich ("Боже, славим тебя") и песню Хильдегарж Кнеф Für mich soll's rote Rosen regnen ("Для меня должен был идти дождь из красных роз"). И грать на прощание для Ангелы Меркель будет оркестр Бундесвера.