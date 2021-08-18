Все, как и тогда: 15 людей, которые воссоздали свои старые фото через десятки лет

Вот уже несколько лет в сети популярен флешмоб, в котором люди воспроизводят свои старые фото с детства или юности много лет спустя. Очень интересно наблюдать, как меняются люди и места, но приятно понимать, что человеческие отношения оставляют такими же теплыми и искренними, как и прежде.

Развлечения 24 отобрали самые интересные фото из серии "Тогда и сейчас". Предупреждаем, эти фотографии могут удивить, рассмешить или растрогать вас, ведь они рассказывают истории, продолжительностью в чью-то жизнь. Приятного просмотра!

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#1

Фото Reddit St3zus

#2

Фото Reddit bitbot2000

#3

Фото Reddit Sluggerknuckles

#4

Фото Reddit downwarddawg

#5

Фото Reddit smilingsun

#6

Фото Reddit stenchi

#7

Фото Reddit cjs81268

#8

Фото Reddit DominicOH

#9

Фото Reddit nguoiphanxu

#10

Фото Reddit AlexRud

#11

Фото Reddit deraudawg

#12

Фото Reddit Jamescovey

#13

Фото Reddit St3zus

#14

Фото Imgur

#15

Фото Reddit commonvanilla

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