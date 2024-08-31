Врач рассказал, что чувствуют люди после остановки сердца

Истории о том, что во время клинической смерти люди видели и слышали странные вещи, не являются редкостью. Подробнее изучить этот вопрос решил выпускник Медицинской школы Guys and St. Thomas' доктор Сэм Парния.

Он уже 25 лет занимается изучением того, что происходит после смерти.

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Он представил результаты исследования Aware II на Научных сессиях Американской ассоциации сердца в Чикаго в 2022 году. Данные были получены в результате опроса сотрудников 25 больниц Великобритании и США, которые выжили благодаря вмешательству после сердечного приступа, а также людей, которые самостоятельно описали свой опыт после остановки сердца.

Что говорят данные

Новаторское исследование показало, что из 567 опрошенных только 28 человек имели воспоминания после сердечных приступов - только эти люди могли поделиться своим опытом:

Так, к примеру, женщина услышала, как ее умершая бабушка говорит ей вернуться в свое тело после того, как у нее случился сердечный приступ.

Другие люди, которые ожили после остановки сердца, рассказывали о неприятных ощущениях, в частности об ощущении, что они горят в аду.

Однако врачи считают, что в таких случаях мозг человека может неправильно интерпретировать медицинские процедуры, проводимые для спасения его жизни. Доктор Парния отметил, что это исследование предполагает, что человеческое сознание может не сразу прекратиться после смерти.

Эти воспоминания и изменения мозговых волн могут быть первыми признаками так называемого около смертного опыта, и мы впервые зафиксировали их в крупном исследовании. Наши результаты свидетельствуют о том, что, находясь на грани смерти и в коме, люди переживают уникальный внутренний сознательный опыт, включая осознание без дистресса,

– сказал он.

Врач-реаниматолог сказал, что переживания, о которых упоминали люди, "нельзя считать трюком нарушенного мозга или мозга, умирающего, это скорее уникальный человеческий опыт, возникающий на пороге смерти". По его мнению, смерть дает редкое представление о глубине возможностей мозга и его способности сохранять воспоминания.