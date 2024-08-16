Как отметил мужчина, он находился в коме после того, как попал в ДТП.

Смотрите также Вот это изобретательность: мужчина мощно отомстил соседям

В результате аварии он получил тяжелую черепно-мозговую травму, коллапс легких и имел другие осложнения. Однако после полугода комы он проснулся, чем шокировал медсестру.

Когда я встретился взглядом с дежурной медсестрой и спросил, могу ли я воспользоваться туалетом, она расплакалась и выбежала из палаты. Но потом вернулась через несколько минут, чтобы извиниться и объяснить, что последние шесть месяцев я находился в коме из-за очень тяжелой черепно-мозговой травмы,

– рассказал мужчина.

Неприятный сюрприз

Однако после того, как мужчина вышел из комы, ему выставили счет за лечение в размере 2,5 миллиона долларов. Он создал страницу на GoFundMe, чтобы собрать деньги. Также ему помогал адвокат.

"Мой адвокат прекрасно справился, добившись того, чтобы все было оплачено. Я был рад, когда он сказал мне, что все получилось", – добавил мужчина.

Дело в том, что пока мужчина был в коме, его отец покончил с собой. Он не смог справиться со всем, что происходит.