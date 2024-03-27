Военнослужащая с Волыни сорвала куш в лотерею благодаря гороскопу: как ей это удалось

Алена Зварич из Владимира, что на Волыни, выиграла в лотерею 500 000 гривен. Девушка играла в мгновенную лотерею-стирачку "Грошенята".

Как рассказали представители лотереи, Алена Зварич – военнослужащая, которая сейчас находится в декрете.

Смотрите также Американцу с первого раза повезло выиграть в лотерею: он сорвал джекпот

Известно, что девушка приобрела лотерейный билет за 20 гривен.

У нас с подругами есть замечательная традиция – мы время от времени заходим на кофе и покупаем лотерейки, чтобы просто развлечься. Покупали именно лотерейки-стирачки, в том числе и "Грошенята", ведь они не дорогие, и даже если не было выигрыша, то было не жалко потраченной суммы. Но чаще попадались выигрышные билеты, хоть с небольшими суммами,

– рассказала победительница.

При чем здесь гороскоп

В конце февраля Алена увидела в гороскопе на март хороший прогноз для своего знака зодиака, и сразу решила, что нужно купить лотерею.

"Зайдя в магазин, я купила лотерею, это была последняя такая лотерея. Она оказалась выигрышной. Я не могла поверить, что выиграла такую значительную сумму. Эмоции бушевали, у меня просто не было слов", – вспомнила Алена.

Она добавила, что потратит деньги на то, о чем достаточно давно мечтала.

Военнослужащая с Волыни сорвала куш в лотерею: смотрите видео

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі, брати участь в турнірах та вигравати!Напишіть свою королівську історію успіху разом зі слотокінг.