Длина самой длинного волоса – 6,3 сантиметра. Прядь музыканта, состриженную в 1989 году, хранили под пластиком. Вместе с ней покупателю этого уникального лота достались еще и архивные фотографии процесса стрижки.

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6 волос Курта Кобейна / Фото Iconic Auctions

Подруга Курта Кобейна Тесса Осборн подстригала музыканта в британском городе Бирмингем во время тура в поддержку дебютного альбома Bleach. Тогда девушка сохранила несколько его волос на память.



Тесса Осборн и Курт Кобейн в день стрижки / Фото University Archives Provenance

Позже, уже после смерти Кобейна, прядь попала к художнице Николь ДеПоло, а от нее – к коллекционеру Джону Резникоффу. Этот мужчина известен огромной коллекцией волос знаменитостей, благодаря которой он в 2014 году попал в Книгу рекордов Гиннеса.



Лот, проданный за 14 тысяч долларов / Фото Iconic Auctions

В мае 2021 года волосы Кобейна выставили на аукцион Iconic Auctions. Начальная цена лота составила 2500 долларов (почти 70 тысяч гривен). Заявки на покупку оставили 14 человек, но наибольшей стала ставка анонимного покупателя, который предложил продавцу 14 145 долларов (388 тысяч гривен). Эксперты аукциона уверяют, что такая цена полностью оправдана, ведь других волос Курта Кобейна на рынке нет.