Известно, что она жила в водоеме, расположенном в Шампани (Франция).

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Что известно о рыбке-гиганте

Впервые о рекордсменке заговорили в 2022 году, когда ее после изнурительной 25-минутной борьбы выловил 42-летний Энди Хаккетт. Огромная рыба весила более 30 килограммов.

20 лет назад мы запустили Морковку, чтобы сделать сюрприз для наших клиентов. Со временем она завоевала себе поклонников и славу. Это на самом деле уникальный экземпляр. Мы счастливы, что она жила в нашем озере. Новость о ее смерти разбила нам душу,

– сообщил представитель Bluewater Lakes в Шампани.

"Золотую рыбку" похоронили неподалеку озера, а также установили мемориальную доску в ее честь.



Умерла крупнейшая в мире "золотая рыбка" / Фото BNPS

"Она умерла вскоре после нереста, который является очень стрессовым периодом для карпа. Риск его не пережить - всегда крайне высок", – объяснил британский рыбак Гари Тарди.

По его словам, рыбина оставила после себя двух потомков, один из которых уже весит около 18 килограммов.

Справка. Карп – это довольно распространенная пресноводная промысловая рыба. Она обитает почти во всех водоемах Украины. Длина тела рыбы может достигать до одного метра, живая масса – более 20 килограммов.



Карпов разводят почти во всех странах Европы, в Японии, Китае, Корее, США и др. Однако если в Восточной Европе и Азии карпа ценят за вкусовые и питательные свойства его мяса, то в Западной Европе, США, Австралии карпа считают мусорной рыбой, и если и разводят, то исключительно для спортивного рыболовства.