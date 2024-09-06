Відомо, що вона жила у водоймі, що розташована у Шампані (Франція).

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Що відомо про рибку-гіганта

Вперше про рекордсменку заговорили у 2022 році, коли її після виснажливої 25-хвилинної боротьби виловив 42-річний Енді Хаккетт. Величезна риба важила понад 30 кілограмів.

20 років тому ми запустили Морквину, щоб зробити сюрприз для наших клієнтів. З часом вона завоювала собі прихильників та славу. Це насправді унікальний екземпляр. Ми щасливі, що вона жила в нашому озері. Новина про її смерть розбила нам душу,

– повідомив представник Bluewater Lakes у Шампані.

"Золоту рибку" поховали неподалік озера, а також встановили меморіальну дошку на її честь.



Померла найбільша у світі "золота рибка" / Фото BNPS

"Вона померла невдовзі після нересту, який є дуже стресовим періодом для коропа. Ризик його не пережити — завжди вкрай високий", – пояснив британський рибалка Гарі Тарді.

За його словами, рибина залишила після себе двох нащадків, один з яких вже важить близько 18 кілограмів.

Довідка. Короп – це доволі поширена прісноводна промислова риба. Вона мешкає майже у всіх водоймах України. Довжина тіла рибини може досягати до одного метра, жива маса – понад 20 кілограмів.



Коропів розводять майже у всіх країнах Європи, в Японії, Китаї, Кореї, США тощо. Однак якщо у Східній Європі та Азії коропа цінують за смакові та поживні властивості його м'яса, то в Західній Європі, США, Австралії коропа вважають за сміттєву рибу, і якщо й розводять, то винятково для спортивного рибальства.