Вместо лица – зеркало: в Венгрии установили статую создателю биткоина Сатоши Накамото

В столице Венгрии – Будапеште – установили статую создателю первой криптовалюты. Цель памятки – отдать должное Сатоши Накамото, ведь как считают основатели, его работы действительно стоит помнить.

Венгрия стала первой страной, которая почтила загадочного изобретателя виртуальной валюты Сатоши Накамото статуей. Установку памятника профинансировали четыре венгерские криптовалютные организации.

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Разработали бюст венгерские скульпторы Ричко Гергели и Тамаш Джилли. Бронзовая фигура представляет бюст человека без лица – вместо него зеркало, символизирующее анонимность биткоинов и идею сторонников цифрового золота. Лицо основателя криптовалюты отполировано, чтобы отразить лицо любого, кто на него смотрит.

Основная концепция биткоина заключается в том, что он принадлежит всем, людям интернета, что все мы – Сатоши. Так что каждый может узнать себя по лицу,

– говорится на сайте.

Идею создания самой статуи высказал Андрас Дьерфи, создавший образовательный сайт KriptoAkadémia.com.

Мы думаем о Сатоши как об отце-основателе всей криптовалютной индустрии. Он создал биткоин, он создал технологию блокчейн. Он бог нашего рынка,

– сказал Андрас Дьерфи, биткоин-журналист и один из инициаторов проекта.

На сегодня личность Сатоши Накамото неизвестна. Хотя доказательств пока нет, некоторые представители криптоиндустрии продолжают заявлять, что именно они являются Сатоши Накамото. Однако за псевдонимом могут скрываться мужчина, женщина или даже группа людей.



В Венгрии установили статую создателю биткоина Сатоши Накамото / Фото statueofsatoshi



В Венгрии установили статую создателю биткоина Сатоши Накамото / Фото statueofsatoshi

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