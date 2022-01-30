Вместо фото: художник запечатлевает моменты путешествий в рисунках на бумажных стаканчиках

Обычно в путешествиях мы делаем десятки снимков, чтобы запечатлеть их в памяти. Однако турецкий художник Берк Армаган нашел способ делать это по-другому.

Он рисует туристические места, достопримечательности и интересные объекты на бумажных стаканчиках. В результате получаются удивительно продуманные иллюстрации.

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Берк занимается этим с 2016 года. За это время он посетил десятки стран и городов, нарисовал сотни иллюстраций и стал популярным. Только в инстаграме за путешествиями и творчеством художника следят 102 тысячи людей, а его авторский стиль понравился и разным мировым брендам. Он уже успел посотрудничать с Ford Turkey, TikTok, Starbucks и другими.

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