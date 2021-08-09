Видеоигру Super Mario Bros. продали за 2 000 000 долларов: она стала самой дорогой в истории

Фанаты винтажных видеоигр не устают удивлять своей готовностью платить за них огромные деньги. Очередной картридж Super Mario Bros. для игровой консоли Nintendo продали на аукционе за огромную сумму и снова установили рекорд.

Новый рекорд установили меньше чем за месяц

Анонимный покупатель отдал за него 2 миллиона долларов (53,6 миллиона гривен). Теперь эта игра стала самой дорогой в истории, подвинув на второе место Super Mario 64, которую 11 июля продали на аукционе Heritage Auctions за 1,56 миллиона долларов (41,8 миллиона гривен).

Это интересно Не слотами едиными: самые интересные и необычные азартные игры со всего мира

Особую ценность проданной копии придало то, что картридж был нераспакованный. "Игра 1985 года, создана для оригинальной консоли Nintendo, так и не была открыта. Это большая редкость для старых видеоигр", – поделился один из основателей аукциона Rally Роб Петроццо.

По его словам, спрос на винтажные видеоигры очень вырос за последние несколько лет, поэтому можно сказать, что этот рынок только зарождается. Ему пророчат большое будущее и еще большие суммы продаж, хотя инвесторов до сих пор несколько пугает новая отрасль.

Его мнение доказывает и то, как быстро растут рекорды. Всего год назад самой дорогой игрой в истории была другая копия Super Mario Bros., проданная за 140 тысяч долларов (3,7 миллиона гривен), а сегодня эту сумму превзошли почти в 18 раз.