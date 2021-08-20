В Великобритании случайно нашли картину известного художника: ее давно считали утраченной

Эксперты, проводившие оценку имущества в доме недавно умершей британки, обнаружили там интересную находку. Это картина итальянского художника Каналетто, которую давно считали потерянной. Теперь картину выставят на аукцион, и, вероятно, получат за нее немалые деньги.

Мать женщины, которая жила в этом доме, приобрела картину в 1920 году за 100 фунтов стерлингов. В современном эквиваленте это около 5000 фунтов стерлингов (6,8 тысячи долларов или 182 тысячи гривен).

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Более 100 лет она висела на стене. Владелица картины знала о том, чьей кисти она принадлежит, и понимала ее художественную и материальную ценность, но продавать не хотела.

Найденная картина Каналетто / Фото Gorringes

На картине написанной масляными красками изображено Догана-ди-Мар – старое здание таможни в Венеции. Считают, что Каналетто создал ее до того как переехал в Лондон в середине 18 века.

Когда наследники владелицы картины узнали, какой ценной она является эта картина, решили продать ее на аукционе. Он состоится 28 сентября. Эксперты прогнозируют, что картину удастся продать за 150 тысяч фунтов стерлингов (205 тысяч долларов или 5,4 миллиона гривен).

Высокая цена объясняется с тем, что картины Каналетто очень редкие и почти не появляются на рынке. По словам эксперта аукциона Gorringes Филиппа Тейлора, за 50 лет его работы в этом бизнесе он еще ни разу не встречался с произведениями этого художника.

Принимая во внимание большие карты художника, которые продаются за миллионы, это хорошая возможность для коллекционеров купить Каналетто по относительно доступной цене,

– сказал эксперт.

Что известно про художника Каналетто Джованни Антонио Канал , больше известный как Каналетто, был выдающимся художником и председателем венецианской школы ведутистов. Он прославился детализированными городскими пейзажами (ведутами). Жил и творил в 18 веке. Большую часть жизни жил в родной Италии, но период 1746 – 1755 годов провел в Лондоне.

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