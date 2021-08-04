Пернатый нарушитель: британская полиция задержала лебедя, который заблокировал дорожное движение

Полиция Кембриджшира задержала лебедя, который заблокировал движение на одной из автодорог. Правоохранители были вынуждены сделать это после того, как получили десятки жалоб на наглую птицу.

Полицейские поймали лебедя и посадили его в свою машину, как настоящего преступника. Тогда они отвезли его к ближайшему озеру. Правоохранители рассказали об этом инциденте на официальной странице Кембриджширськой полиции в фейсбуке.

Это интересно Бинго – классика азартных игр: правила, история, виды

Сотрудники дорожной полиции получили несколько сообщений о разъяренном лебеде, который летал и блокировал движение А428 в Хардвике. Его задержали (посадили в полицейский автомобиль) и взяли под стражу (до ближайшего водоема, который удалось найти),

– написали в фейсбуке.

Пользователи сети сразу заметили сходство этой ситуации с комедией "Типа крутые лягавые" 2007 года. По сюжету полицейские Саймон Пегг и Ник Фрост расследуют серию убийств, замаскированных под несчастные случаи, в городке Сэнфорд. В одной из сцен им также пришлось обуздать лебедя и проехаться с ним в патрульном автомобиле.

Эпизод с лебедем в "Типа крутых лягавых": смотрите видео

Смотрите также Оператор снимал таракана вместо женского хоккейного матча на олимпийских играх – курьезное видео