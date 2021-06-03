Перепутала Шекспиров: ведущая новостей объявила о смерти выдающегося поэта после вакцинации

Телеведущая Ноэль Новилло допустила ошибку в эфире одного из аргентинских каналов. Она перепутала английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира с 81-летним британцем с таким же именем и фамилией. Женщина объявила, что писатель 16 века умер в мае этого года.

Смерть Уильяма Шекспира, которого ведущая перепутала его выдающимся тезкой, получила широкую огласку в СМИ. Он был первым человеком в мире, которого вакцинировали против COVID-19. Однако, врачи убеждены, что его смерть не связана ни с вакциной, ни с коронавирусом – мужчину постиг инсульт.

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Объявляя новость, Ноэль Новилло сказала, что известие о смерти Уильяма Шекспира, ввиду его величия, потрясло всех. После этих слов в эфире показали кадры, на которых мужчину вакцинируют.

Как известно, это – один из самых знаковых англоязычных писателей. Он был первым человеком, которому сделали прививку от коронавируса. Уильям Шекспир умер в Великобритании в 81-летнем возрасте,

– сообщила ведущая.

Отметим, что английский поэт и драматург Уильям Шекспир умер в 1616 году, а его тезка – 25 мая 2021 года.

После того как видеоролик распространился по социальным сетям, Новилло извинилась перед зрителями и объяснила, что допустила ошибку из-за отсутствия пунктуации. "Я плохо высказалась. Я пропустила точку, запятую, скобки. Я хотела объяснить то, что было очень непонятным, и, конечно же, люди неправильно поняли", – сказала она.

Однако, этим объяснением пользователей сети уже нельзя было остановить. Тысячи людей обсуждали этот курьез и шутили над новостью: