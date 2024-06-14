В сети распространяется новый тренд Who Can It Be Now: забавная подборка видео

В сети TikTok набирает популярность новый тренд, в котором американские выпускники создают креативные видео под хит 80-х годов "Who Can It Be Now?" от группы Men at Work. Этот тренд быстро стал вирусным, привлекая внимание миллионов пользователей по всему миру.

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Что известно о новом тренде

Выпускники американских школ и университетов используют песню "Who Can It Be Now?" для создания веселых и креативных видео, которые передают атмосферу завершения учебного года и сборов на выпускной вечер.

Украинские блогеры присоединяются к тренду

Украинские пользователи TikTok также не остались в стороне и начали создавать свои версии популярного тренда. Они добавляют собственный креативный подход, интерпретируя песню "Who Can It Be Now?" в различных контекстах.