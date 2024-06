В чем заключается тренд – читайте на Развлечения 24.

Что известно о новом тренде

Выпускники американских школ и университетов используют песню "Who Can It Be Now?" для создания веселых и креативных видео, которые передают атмосферу завершения учебного года и сборов на выпускной вечер.

Украинские блогеры присоединяются к тренду

Украинские пользователи TikTok также не остались в стороне и начали создавать свои версии популярного тренда. Они добавляют собственный креативный подход, интерпретируя песню "Who Can It Be Now?" в различных контекстах.