Странно и не практично: в тиктоке вирусится тренд по обустройству холодильников
Источник:New York Post
В сети завирусился новый тренд, который набирает все большую популярность. На нем люди обустраивают свой холодильник так, будто это полочка в комнате, добавляя цветы и даже декор.
Люди в Instagram и TikTok занялись "обустройством холодильников", превращая место, где они хранят еду, в нечто эстетически привлекательное.
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Этот тренд только набирает популярность, но некоторые пользователи уже дают советы по обустройству холодильников.
Почему бы не положить ваши повседневные продукты питания в красивые контейнеры и иметь что-то красивое, на что можно смотреть, открывая дверь?! Это заставит тебя улыбнуться,
– написал один из пользователей, по имени Пердью.
Однако по-настоящему популярными благодаря этому тренду стали Эллисон Гестер и Линзи Джудиш. Так, когда Гестер впервые увидела этот тренд, то сказала, что это "просто засветило ее дофаминовые центры".
Я видела видео, где кто-то держал орхидею в холодильнике, и все было в эстетической баночке или рамке для фотографий,
– вспомнила Гестер.