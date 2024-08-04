Странно и не практично: в тиктоке вирусится тренд по обустройству холодильников

В сети завирусился новый тренд, который набирает все большую популярность. На нем люди обустраивают свой холодильник так, будто это полочка в комнате, добавляя цветы и даже декор.

Люди в Instagram и TikTok занялись "обустройством холодильников", превращая место, где они хранят еду, в нечто эстетически привлекательное.

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Этот тренд только набирает популярность, но некоторые пользователи уже дают советы по обустройству холодильников.

Почему бы не положить ваши повседневные продукты питания в красивые контейнеры и иметь что-то красивое, на что можно смотреть, открывая дверь?! Это заставит тебя улыбнуться,

– написал один из пользователей, по имени Пердью.

Однако по-настоящему популярными благодаря этому тренду стали Эллисон Гестер и Линзи Джудиш. Так, когда Гестер впервые увидела этот тренд, то сказала, что это "просто засветило ее дофаминовые центры".

Я видела видео, где кто-то держал орхидею в холодильнике, и все было в эстетической баночке или рамке для фотографий,

– вспомнила Гестер.