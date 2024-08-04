Люди в Instagram і TikTok зайнялися "облаштуванням холодильників", перетворюючи місце, де вони зберігають їжу, на щось естетично привабливе.

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Цей тренд тільки набирає популярності, але деякі користувачі вже дають поради з облаштування холодильників.

Чому б не покласти ваші повсякденні продукти харчування в красиві контейнери і мати щось гарне, на що можна дивитися, відкриваючи двері?! Це змусить тебе посміхнутися,

– написав один з користувачів, на ім'я Пердью.

Однак по-справжньому популярними завдяки цьому тренду стали Еллісон Гестер та Лінзі Джудіш. Так, коли Гестер вперше побачила цей тренд, то сказала, що це "просто засвітило її дофамінові центри".

Я бачила відео, де хтось тримав орхідею в холодильнику, і все було в естетичній баночці або рамці для фотографій,

– пригадала Гестер.