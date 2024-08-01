На обнародованных кадрах видно, что мужчина выразительно проговорил свою прощальную речь, которая является обязательной для этого типа поездов, когда они прибывают на конечную станцию.

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Известно, что стюарда зовут Артем. И стюарды обычно спокойным и несколько монотонным голосом объявляют остановки и станции, к которым приближаются. Поэтому капелька творчества и харизматичности Артема порадовала людей. Украинцы отметили, что это лучшее, что они когда-то слышали.

Речь стюарда: смотрите видео

На видео видно, как люди улыбаются и довольны такой оптимистичной речью несмотря на усталость, ведь на часах уже 22 часа вечера. В конце речи стюарду аплодировал весь вагон.

В комментариях украинцы заценили энергичный настрой бортпроводника и его выразительную речь: