На обнародованных кадрах видно, что мужчина выразительно проговорил свою прощальную речь, которая является обязательной для этого типа поездов, когда они прибывают на конечную станцию.
Смотрите также Женщина купила бургер и была шокирована "сюрпризом" внутри
Известно, что стюарда зовут Артем. И стюарды обычно спокойным и несколько монотонным голосом объявляют остановки и станции, к которым приближаются. Поэтому капелька творчества и харизматичности Артема порадовала людей. Украинцы отметили, что это лучшее, что они когда-то слышали.
Речь стюарда: смотрите видео
На видео видно, как люди улыбаются и довольны такой оптимистичной речью несмотря на усталость, ведь на часах уже 22 часа вечера. В конце речи стюарду аплодировал весь вагон.
В комментариях украинцы заценили энергичный настрой бортпроводника и его выразительную речь:
- "Передайте господину Артему, что если он когда-то озвучит какую-то аудиокнигу, я с удовольствием послушаю!".
- "Стюарт Артем поднял всем настроение".
- "Наши как умеют, то уже прямо могут! Талантище!".
- "Молодцы. Юмор – это сила".
- "Супер, молодец, сделал заряд позитива". "Хороший тамада".