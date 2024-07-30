Выяснилось, что в бургере была кровь.

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Женщина отметила, что заказала бургер для своей 4-летней дочери.

Дочь сказала мне: "Мама, я не хочу кетчуп". Я почему-то подумала, что наш заказ перепутали, но внимательно рассмотрела и заметила, что упаковка бургера была в крови. Приказала ребенку выплюнуть еду, но она уже начала есть,

– рассказала Флойд.

Мать немедленно позвонила в заведение, чтобы выяснить, что произошло. Менеджер Дэн объяснил, что повар порезал руку и у него течет кровь. Сотрудник заведения извинился за этот инцидент и пообещал вернуть клиентке деньги.



Женщина купила бургер с неприятным сюрпризом внутри / Фото Courtesy of Tiffany Watson

Тиффани также позвонила педиатру, который посоветовал через 30 дней сдать кровь ребенка на анализ, чтобы проверить, не заразился ли он какой-то болезнью.

Как отреагировали в Burger King

Американка связалась с офисом Burger King и получила ответ, что компания оплатит ее медицинские расходы.

Мы были глубоко расстроены и обеспокоены, узнав об этом инциденте. Поддерживаем связь с гостьей, а также закрыли ресторан, чтобы переквалифицировать всех членов команды и наняли специалистов для уборки,

– говорится в официальном заявлении.

Однако разъяренная женщина требует большего.