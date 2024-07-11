Пьяный мужчина заснул в надувном круге и провел 19 часов в открытом море

В тайваньском городе Нью-Тайбей произошел крайне странный инцидент, который мог закончиться трагедией. Пьяный 57-летний мужчина, по имени Хонг заснул в надувном круге и его унесло в море.

Там он провел впечатляющих 19 часов.

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Как его спасли

Рыбаки заметили пострадавшего 7 июля в 13:30 в открытом море. Они немедленно бросили ему спасательный круг и вытащили мужчину на борт своей рыбацкой лодки. После этого мужчину отвезли обратно в порт и сообщили в полицию и пожарную команду.

Пожарные отвезли Хонга в больницу, где медики его осмотрели. Мужчина был физически ослаблен, но не имел серьезных травм. После оказания необходимой помощи мужчину выписали.



Мужчина 19 часов плавал в открытом море / Фото Jam Press

Что об этом говорит сам мужчина

Хонг рассказал, что пошел в море, чтобы охладиться после того, как выпил с друзьями после работы. Он нечаянно задремал и, проснувшись через некоторое время, обнаружил, что его отнесло в открытое море. Он начал звать на помощь, но был далеко от берега, и никто не мог его услышать. Хонг считает, что вышел в море примерно в 6 или 7 часов вечера в субботу, 6 июля.

Рыбаки, которые его спасли, отметили, что мужчина был топлес и одет в джинсы, что вызвало удивление. Те, кто участвовал в его спасении, скептически относятся к его утверждению о том, что он провел всю ночь, дрейфуя в море.