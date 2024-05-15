В Шотландии ветеран сорвал куш в лотерею: сколько он выиграл
В Шотландии бывший офицер полиции из Пертшира стал миллионером благодаря выигрышу в лотерее. Он получил замечательный приз вместе со своими соседями.
Известно, что его приз составил 1,02 миллиона фунтов стерлингов.
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Ветеран признался, что это "превзошло его самые смелые мечты". Заметим, что мужчина играл в лотерею вместе со своими соседями. Интересно, что десяти из них также посчастливилось выиграть в лотерею.
В общем джекпот стоимостью 10,2 миллиона фунтов стерлингов стал крупнейшим в истории Шотландии. Каждый билет стоил 340 000 фунтов стерлингов, но Дэвид утроил свой приз, сыграв с тремя одинаковыми билетами.
В Шотландии ветеран выиграл в лотерее / Фото POSTCODELOTTERY
Ранее мы писали о парне, который впервые в жизни приобрел лотерейный билет и смог выиграть почти 2 миллиона долларов. Он выбрал единовременную сумму в 1,2 миллиона долларов. Парень пока не решил, на что потратит деньги, но планирует разумно распоряжаться выигрышем ответственно.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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