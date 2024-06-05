Не водитель, а шофер: по сети распространяется тренд с подменой понятий
5 июня 2024, 16:16Читати новину українською
В сети активно набирает популярность тренд, когда люди используют для обозначения чего-то не новое слово, а заменяют его старым понятием. Выглядит чрезвычайно забавно, ведь возвращает нас в прошлое.
Интересно, что тренд подхватили даже крупные украинские компании. Если хотите посмеяться от души и получить порцию позитива – читайте материал от Развлечения 24.
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